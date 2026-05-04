Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Enky III » de Mildred Moukenga

Paru le 30 avril aux éditions Nyuki, Enky III vient mettre un point final à une saga romanesque qui, depuis 2023, a su captiver un public féru d'histoires profondes et ancrées dans les réalités contemporaines. Avec ce troisième volet, l'autrice congolaise, Mildred Moukenga, livre un récit à la fois poignant, introspectif et spirituel.

Dans le dernier tome, Enky et Imani, couple au coeur de l'intrigue, voient leur équilibre se fissurer sous le poids d'une épreuve aussi mystérieuse que bouleversante. Lui, figure respectée et engagée, est confronté à une situation qui ébranle ses convictions. Elle, lucide et sensible, assiste à l'effritement d'un socle qu'elle croyait inébranlable. À mesure que le temps agit comme un révélateur implacable, une réalité plus complexe se dessine : celle d'un amour traversé par les silences, les contradictions et des blessures longtemps tues.

Porté par une tension émotionnelle forte, Enky III explore la fragilité des liens humains, le poids des choix et leurs conséquences parfois irréversibles. Entre culpabilité et innocence, les rôles se mélangent, plongeant les personnages dans une quête de vérité où chacun vacille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis le premier tome, Enky s'est imposé comme bien plus qu'une simple fiction. Le deuxième volet avait déjà approfondi les dynamiques relationnelles et les questionnements identitaires amorcés dans le premier, installant une écriture à la fois sensible et audacieuse. À travers cette trilogie, Mildred Moukenga s'est attachée à aborder des sujets souvent tus : les non-dits, les tensions intérieures, mais aussi le rapport à la culture et aux traditions.

L'écriture de ce dernier opus n'a pas été, d'ailleurs, sans défis. Entre doutes et retenue face à des thématiques délicates, l'autrice a dû composer avec ses propres limites pour livrer une oeuvre sincère et nécessaire. En effet, Enky propose aussi une relecture assumée de certaines pratiques de la tradition congolaise, invitant les lecteurs à se réapproprier leur héritage culturel sans tabou.

Déjà disponible sur Amazon, Enky III sera accessible à Brazzaville dès le mois de juin, notamment à la librairie Les Manguiers au sein des Dépêches de Brazzaville. Si ce troisième tome signe la fin d'une saga, il marque aussi une nouvelle étape dans le parcours littéraire de son autrice. Une page se tourne, mais la plume de Mildred Moukenga, elle, projete déjà d'autres horizons.