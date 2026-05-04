Congo-Brazzaville: Audit et conseil - Ernest et Young change de dénomination

Le cabinet conseil Ernest et Young sera désormais appelé Eritedge et Elyos. Sa nouvelle identité a été dévoilée le week-end dernier, à Brazzaville, lors d'une cérémonie solennelle organisée en présence des représentants institutionnels, des acteurs économiques et de nombreux partenaires.

Après des décennies d'exercice au Congo et en Afrique francophone sous le nom d'Ernest et Youg, le cabinet d'audit et conseil a décidé d'immigrer, en changeant son nom initial. Il s'appellera dorénavant Eritedge et Elyos dans cette région. Ce changement délibéré de nom s'inscrit dans ses nouvelles stratégies managériales dans cet espace régional.

Présents dans neuf pays actuellement et portés par plus de 900 professionnels, les deux entités déjà opérationnelles ont l'ambition de redéfinir les nouveaux standards de l'audit, du conseil, du juridique et du fiscal en Afrique.

Eritedge, la première structure mise en place, est spécialisée dans l'audit et le conseil financier, en mettant un accent particulier sur la fiabilité de l'information, la gouvernance et la performance durable.

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Elyos, pour sa part, s'occupe du conseil juridique et fiscal, mais aussi de l'accompagnement des transformations stratégiques, digitales et opérationnelles.

Mises ensemble, ces deux entités forment un écosystème indéniable, fiable et performant, capable de répondre aux attentes des économies africaines, dans un environnement de plus en plus complexe, marqué par l'accélération des réformes publiques et l'internationalisation des entreprises.

Pour Eritedge et Elyos, cette transformation fulgurante traduit la volonté qu'a ce cabinet, mondialement connu, de créer des acteurs africains indépendants obéissant aux standards internationaux, disposant de la vraie maîtrise des réalités locales.