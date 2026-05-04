Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Des bacs à ordures pour des CSI de Brazzaville

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a offert le 2 mai, à l'occasion du premier samedi du mois, des bacs à ordures à plusieurs Centres de santé intégrés (CSI) de Brazzaville.

Nouvellement reconduit dans ses fonctions, Juste Désiré Mondelé semble donner un nouveau souffle à l'opération d'assainissement des villes prévue chaque premier samedi du mois. Pour ce 2 mai, un accent particulier a été mis sur l'assainissement des établissements sanitaires, notamment les CSI de Moukondo, Jane Vialle et Poto-Poto qui ont été les premiers bénéficiaires. Le travail a consisté au nettoyage des sites, à la désinfection des espaces, aux travaux de peinture et à la dotation en équipement de collecte des déchets.

Une initiative saluée par l'administrateur-maire de l'arrondissement 4, Moungali, Sylvia Makosso Ngakabi, qui a rappelé que cette opération s'inscrit dans la continuité de la politique nationale de salubrité instaurée depuis 2018. C'est ainsi qu'elle a exhorté la population à s'approprier cette démarche pour garantir un environnement sain. Car, ne dit-on pas qu'un corps sain dans un environnement sain ?

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Du côté des bénéficiaires, l'action du ministre Juste Désiré Mondelé n'est pas passée inaperçue. Le médecin-chef du district sanitaire de Poto-Poto, en effet, a exprimé sa satisfaction tout en rappelant que l'hygiène constitue un levier essentiel pour la prévention des maladies.

Justifiant son initiative, le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier a indiqué que sa particularité est qu'elle s'exécute conjointement avec le concours du ministère de la Santé et de la Population. « Nous avons souhaité désormais placer les premiers samedis du mois, en ce qui concerne le ministère, sur des points thématiques bien précis en nous appuyant pour l'instant sur les questions de santé. Donc, nous avons lancé un appel pour que partout où sont nos collaborateurs, qu'ils s'approprient les centres de santé intégrés et bien d'autres centres hospitaliers, parce que l'hygiène constitue le premier médicament », a indiqué Juste Désiré Mondelé.

L'objectif étant d'améliorer durablement les conditions d'accueil et d'hygiène dans les centres de soins. Au-delà de cette activité considérée comme ponctuelle, Juste Désiré Mondelé a appelé à l'implication des différents acteurs (Administrations publiques et privées, citoyens congolais et résidents étrangers), afin de faire de l'assainissement un engagement quotidien et non limité aux journées dédiées.

« Aujourd'hui, nous avons prévu d'assainir les lieux, de remettre aussi une couche de peinture, mais aussi d'essayer de désinfecter là où il faut avec l'appui des services d'hygiène du ministère de la Santé et de la Population. Nous avons également fait des dons des bacs poubelles pour ces sites. C'est une opération que nous souhaitons vraiment approfondir en ce qui concerne les milieux de soins de santé », a expliqué le ministre. Il a annoncé sa volonté de renforcer les capacités techniques et logistiques des collectivités locales, notamment les mairies d'arrondissement, en vue d'étendre les efforts d'assainissement aux quartiers et aux zones rurales.