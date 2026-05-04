Afrique Australe: Le Conseil des commissaires aux comptes de la SADC entame l'audit 2025/2026 du Secrétariat

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Le Conseil des commissaires aux comptes de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a officiellement entamé son audit du Secrétariat de la SADC pour l'exercice financier 2025/2026, par une visite de courtoisie auprès du Secrétaire exécutif de la SADC, Son Excellence M. Elias Mpedi Magosi, le 4 mai 2026.

Le Conseil des commissaires aux comptes de la SADC joue un rôle essentiel dans la préservation de l'intégrité de la SADC en examinant les états financiers et les opérations. Ses travaux renforcent la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance au sein de l'organisation. Composé de membres des États membres élus par rotation, le Conseil incarne la coopération régionale, l'équité et l'inclusion, tout en renforçant la confiance entre les États membres et leurs citoyens.

Cette année, le Conseil est présidé par M. Edwin Mpeni, du Service d'audit interne du Malawi (IAS), et est assisté d'une équipe de 11 membres originaires des Républiques du Malawi, de Maurice et des Seychelles. Leur rapport sera présenté au Conseil des ministres de la SADC, qui supervise la gouvernance et la prise de décision au sein de la Communauté.

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Lors de la visite de courtoisie, S.E. M. Magosi, accompagné de Mme Judith Kateera, Secrétaire exécutive adjointe de la SADC chargée des affaires institutionnelles, a accueilli les auditeurs et a assuré le Secrétariat du plein soutien et de la coopération de ce dernier. M. Mpeni a remercié le Secrétariat pour sa collaboration et a réaffirmé l'engagement du Conseil des commissaires aux comptes à mener un audit approfondi et impartial qui renforcera les structures de gouvernance de la SADC.

Le Conseil des commissaires aux comptes est l'organe d'audit externe de la SADC, conformément à l'article 29 du Traité de la SADC et à une résolution adoptée par le Conseil des ministres en janvier 2005, qui a mandaté les institutions supérieures de contrôle des finances publiques des États membres pour réaliser des audits externes des institutions de la SADC.

Plus tard dans la journée, le Conseil a tenu une réunion de lancement avec l'équipe de direction du Secrétariat afin de définir le plan d'action et le périmètre de l'audit, jetant ainsi les bases d'un exercice collaboratif et productif.