Cote d'Ivoire: Saad Bin Bakheat Alqathami, ambassadeur de l'Arabie saoudite au pays - « Le Royaume considère l'action humanitaire comme une responsabilité sociale »

Les dirigeants de l'Arabie saoudite ont offert des dattes à la Côte d'Ivoire entre autres actions humanitaires.

Excellence, que vise le don de dattes ?

Le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, sous la Direction du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, et de Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, que Dieu les protège, mène une politique humanitaire envers les nations soeurs et amies et leurs peuples. Il s'agit de l'une des valeurs fondamentales sur lesquelles repose la politique du Royaume d'Arabie saoudite depuis sa fondation. Le Royaume considère l'action humanitaire comme une responsabilité sociale internationale à dimension morale, avant toute dimension matérielle.

Par cette action humanitaire, nous visons à renforcer les liens avec les peuples du monde, et en particulier avec le peuple ivoirien, frère. Ce don est offert chaque année et s'inscrit dans le cadre de plusieurs projets humanitaires en cours, dont les plus récents étaient la 2e campagne d'intervention chirurgicale, qui a permis de guérir plus de 800 citoyens et résidents souffrant de cataracte.

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Ces dons et ces aides sont octroyés au peuple ivoirien, grâce à la coopération du gouvernement de Côte d'Ivoire, sous la direction de Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui accorde une grande importance à l'action humanitaire.

Je saisis cette occasion pour adresser mes remerciements à Son Excellence et aux membres du gouvernement avec qui, nous avons travaillé et continuons de travailler pour la mise en oeuvre de ces programmes humanitaires et de développement. Ces programmes qui sont au service du citoyen ivoirien. Je voudrais souligner ici que je bénéficie de toute l'attention particulière de la part des autorités ivoiriennes.

Je tiens également à mentionner « l'Initiative de la Route de La Mecque », que nous allons mettre en oeuvre, en Côte d'Ivoire pour la quatrième fois consécutive, cette année. Nous l'aborderons plus en détail lors d'une prochaine rencontre.

À qui ce don de dattes est-il principalement destiné ?

Ce don, comme je l'ai mentionné, s'inscrit dans le cadre du renforcement des valeurs humanitaires entre le peuple du Royaume et le peuple ivoirien frère, grâce à la coopération et à la coordination entre le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite et de celui de la République de Côte d'Ivoire. Le don est destiné aux citoyens ivoiriens, en particulier les plus démunis, et sa distribution sera déterminée selon l'évaluation et les priorités du gouvernement ivoirien, en coordination avec l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire.

Comment évaluez-vous l'état actuel des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite ?

Les relations entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Côte d'Ivoire sont étroites et solides. Elles ont débuté, sur le plan diplomatique, en 1985. Ces relations ont connu un développement significatif et constant, depuis l'accession de Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011. Nous coopérons activement dans tous les domaines, notamment les domaines du développement et de l'aide humanitaire, où de nombreux projets sont mis en oeuvre, aussi bien au niveau des infrastructures, qu'au niveau de l'assistance humanitaire.

Nous coopérons également à la mise en oeuvre de l'Initiative de « la Route de la Mecque » afin de servir les pèlerins ivoiriens et de leur faciliter l'accomplissement des rites du Hadj. Notre coopération s'étend aussi à l'éducation, où un grand nombre de citoyens ivoiriens poursuivent leurs études universitaires, dans des diverses disciplines, aux universités de l'Arabie saoudite. Nous coopérons également dans les domaines du commerce et de l'investissement, notamment à travers des partenariats agricoles. La coopération s'étend également aux domaines du tourisme et parlementaire. Il existe un Comité d'amitié parlementaire entre L'Assemblée nationale ivoirienne et le Conseil de la Choura en Arabie saoudite.

Sur le plan politique, nous menons des consultations entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et nous nous soutenons mutuellement au sein des organisations internationales. Et le soutien le plus récent fut la déclaration de condamnation publiée par le gouvernement ivoirien au profit des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et au Royaume hachémite de Jordanie suite aux attaques iraniennes.

Par ailleurs, les responsables des deux pays effectuent des visites réciproques. Si Dieu le veut, nos deux nations, soeurs, connaîtront de nouveaux progrès et davantage de coopération dans les domaines susmentionnés. Les échanges commerciaux seront renforcés aussi ainsi que les investissements. Comme vous le savez, le Royaume d'Arabie saoudite est l'un des partenaires financiers et techniques de la République de Côte d'Ivoire.

Le Royaume accueille chaque année de nombreux pèlerins ivoiriens à La Mecque, à Médine et dans d'autres lieux saints. Comment évaluez-vous cette coopération dans l'organisation du Hadj ?

L'Initiative de « la Route de la Mecque » est l'une des Initiatives du Programme d'Accueil des Hôtes d'Allah, qui fait partie de la Vision 2030 du Royaume. L'Objectif de cette Initiative est d'accueillir les Pèlerins de la Maison Sainte d'Allah, et de faciliter les procédures de leur départ de la Côte d'Ivoire. Cela commence par la délivrance des visas électroniques, la collecte des données biométriques, et ce jusqu'au service de l'immigration, après vérification de la conformité aux exigences sanitaires.

Le tri de leurs bagages se feront en fonction des transports et des hébergements prévus en Arabie saoudite. Il s'agit de faire en sorte que le Pèlerin, dès son arrivée au Royaume, puisse se rendre directement à son lieu de résidence, à Makkah Al-Mukarramah (la Mecque) ou à Madiana Al-Munawarah (Médine). Tandis que les services compétents acheminent leurs bagages pour eux.

L'Initiative a connu un grand succès. Je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude au Serviteur des Deux Saintes Mosquées et à Son Altesse Royale le Prince Héritier, Premier ministre, que Dieu les protège, pour avoir offert cette Initiative aux Pèlerins ivoiriens. J'adresse également mes sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour son soutien qui a contribué à ce succès, et j'adresse également mes remerciements à Leurs Excellences Messieurs, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre des Transports et des Affaires maritimes, qui ont déployé tous les moyens et soutien nécessaires à la réussite de cette Initiative.

Les vols de cette année commencent, si Dieu le veut, ce début du mois de mai, et je vous donnerai des explications détaillées, dans les jours à venir, sur les préparatifs de sa mise en oeuvre pour la quatrième fois, consécutive, en République de Côte d'Ivoire.

Le Moyen-Orient connaît actuellement des tensions, quelle est votre position sur cette situation ?

Le Royaume d'Arabie saoudite oeuvre à faire baisser les tensions. Il encourage le dialogue pour résoudre les différends, par des moyens pacifiques. Nous sommes un pays qui oeuvre pour le bien-être de l'humanité et pour le renforcement de l'être humain, en travaillant à améliorer la qualité de vie. Cela est démontré à travers les progrès réalisés dans le cadre de la Vision 2030.

Notre pays, ainsi que les autres pays arabes frères, au sein du Conseil de Coopération du Golfe et la Jordanie, ont été la cible des agressions de la part de la République Islamique d'Iran. Toutefois, nous ne sommes pas partie prenante à cette guerre, et en ce qui concerne la vie quotidienne, elle se poursuit normalement, sous la direction avisée de nos dirigeants, que Dieu les protège.

Quel message souhaitez-vous adresser au peuple ivoirien à travers ces déclarations aux médias ?

Mon message au peuple ivoirien hospitalier, avec lequel je vis, depuis plus de trois ans est le suivant : « je dis que le peuple ivoirien est un peuple noble, généreux et accueillant envers tous. Un peuple qui se distingue par sa tolérance. Il existe une grande estime et un respect mutuel entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. Nous, en Arabie saoudite, sommes vos frères et nous cherchons à développer nos relations avec vous dans tous les domaines, et à renforcer la coopération dans le domaine humanitaire et culturelle avec toutes les composantes de la société ivoirienne.

Les relations officielles et ordinaires connaîtront des évolutions dans plusieurs domaines.

Les deux pays disposent de nombreuses opportunités de coopération. »