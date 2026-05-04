Cote d'Ivoire: Napié/Lutte contre la hernie et enrôlement à la Cmu - Des actions sociales menées

Gérard Agnéro, sous-préfet de Napié, a présidé, le vendredi 24 avril, la campagne d'opération gratuite de la hernie viscérale à Ouafiakaha et l'enrôlement des populations de Kakologo à la Couverture maladie universelle (Cmu). Deux activités à l'initiative des cadres de ces deux localités de la sous-préfecture de Napié, selon une note d'information.

A Ouafiakaha et aux localités environnantes, une cinquantaine de personnes souffrant de la hernie viscérale ont été identifiées et l'opération a été organisée au centre de santé rural avec des spécialistes de cette pathologie. Cela, sous la supervision de Dr Mamadou Traoré, enseignant de chirurgie viscérale à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, par ailleurs praticien au Centre hospitalier universitaire de Bouaké.

Souleymane Silué, député de Napié, a salué cette action sociale. « Nous avons toujours encouragé nos cadres à s'impliquer dans la vie de nos localités. C'est pourquoi nous tenons à féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise en oeuvre de cette campagne qui va permettre aux personnes souffrant de cette pathologie de recouvrer la santé », a-t-il indiqué.

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A quelques kilomètres de cette localité, ce sont 300 personnes qui se sont fait enrôler.

Dokatiéné Tuo, cadre, par ailleurs directeur régional de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie de Gbêkê, s'est dit heureux de l'engouement à ces campagnes.

Le sous-préfet de Napié a félicité les initiateurs des deux cérémonies. Il les a assurés de son soutien, chaque fois qu'il s'agira de contribuer au bien-être des populations.

Signalons qu'une hernie viscérale est la sortie d'un organe ou d'une partie d'un organe de sa cavité naturelle. Cela, à travers un orifice de la paroi abdominale.