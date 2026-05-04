Cote d'Ivoire: La société Sicable réalise un résultat déficitaire de 221,7 millions de FCFA au premier trimestre 2026

Contrairement au premier trimestre 2025 marqué par un résultat net bénéficiaire de 211,2 millions de FCFA, le résultat net du premier trimestre 2026 de la Société ivoirienne de câbles (Sicable) a été déficitaire de 221,7 millions de FCFA.

C'est ce qui résulte du rapport d'activité du premier trimestre 2026 établi par la direction de cette entreprise.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de la société s'est replié de 27%, s'établissant à 3,793 milliards de FCFA contre 5,164 milliards de FCFA au 31 mars 2025. « L'activité a été temporairement affectée par une opération planifiée de maintenance périodique du parc machines, entrainant une baisse des volumes de ventes de 27% par rapport à 2025 et un chiffre d'affaires reculant dans les mêmes proportions » ? ont laissé entendre les responsables de la Sicable. Ils estiment par ailleurs que le contexte inflationniste des cours des métaux sur le London Metal Exchange avec une évolution de +23% en 3 mois a contribué à augmenter significativement les charges.

Ce qui a induit à une baisse de 155% du résultat d'exploitation avec un solde déficitaire de - 237 millions de FCFA contre un solde excédentaire de +432 millions de FCFA au premier trimestre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En perspectives, la direction de la Sicable estime que le redémarrage complet de la production, combiné à une demande en croissance sur le marché de l'électricité observable sur le mois d'avril, permet d'aborder le deuxième trimestre et les suivants avec des perspectives de rattrapage et de normalisation de la performance.