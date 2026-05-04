Angola: João Lourenço réaffirme son engagement en faveur de l'électrification nationale

Luau — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce lundi, dans la municipalité de Luau, province du Moxico-Leste, que l'Exécutif poursuivra des investissements soutenus dans l'expansion de l'énergie électrique et de l'approvisionnement en eau potable à travers tout le pays, afin de garantir le développement économique et le bien-être des populations.

S'exprimant à la presse à l'issue de l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, le Chef de l'État a estimé que cette nouvelle infrastructure renforce la stratégie nationale d'augmentation de l'offre énergétique, qu'il a qualifiée d'indispensable à la croissance économique.

Le Président a souligné que le Gouvernement œuvre à assurer des citoyens en bonne santé grâce à l'extension de l'accès à l'eau potable, ainsi qu'une économie plus dynamique, soutenue par l'énergie électrique. « Il ne peut y avoir de développement sans énergie, il ne peut y avoir d'économie sans énergie, il ne peut y avoir d'industrie sans énergie », a-t-il affirmé, mettant en avant le rôle central du secteur énergétique dans l'attraction des investissements, notamment dans l'industrie de transformation.

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Selon le Chef de l'État, l'objectif est de transformer la production agricole en biens de consommation, à travers la création de valeur ajoutée et la dynamisation de l'économie nationale. Concernant l'électrification, João Lourenço a assuré que l'Exécutif poursuivra l'extension du réseau aux 21 provinces, en misant simultanément sur différentes sources d'énergie, notamment hydroélectrique, thermique et photovoltaïque. Il a toutefois mis en avant la priorité accordée aux énergies propres, en particulier l'hydroélectricité et le solaire, dans un contexte marqué par la raréfaction et le coût élevé des combustibles fossiles.

Dans cette optique, il a expliqué que les nouveaux parcs solaires de dernière génération intègrent déjà des systèmes de stockage, permettant un approvisionnement continu en énergie 24 heures sur 24. « Là où le réseau national ne pourra pas atteindre, nous recourrons à des alternatives telles que les parcs solaires », a-t-il assuré.

Interrogé sur l'extension éventuelle du programme d'installation de parcs solaires, initialement prévu pour 60 localités d'ici 2027, le Président a indiqué que l'engagement de l'Exécutif est plus large : « Notre effort consistera à fournir de l'énergie à l'ensemble du pays, quelle qu'en soit la source », a-t-il précisé, ajoutant que la priorité sera donnée aux zones à forte densité de population et d'activité économique.

Le Président de la République a par ailleurs estimé que le recours aux énergies renouvelables contribue à la préservation de l'environnement et à la réduction des dépenses publiques, en raison du coût élevé des combustibles fossiles. S'agissant de la sécurité de l'infrastructure, implantée sur une superficie de plus de 60 hectares, João Lourenço a plaidé pour une implication directe des communautés dans sa protection.

Tout en reconnaissant la nécessité de mécanismes formels de surveillance, il a insisté sur le rôle déterminant de la conscience collective dans la préservation des équipements. « Les communautés ont la plus grande responsabilité pour prévenir les actes de vandalisme », a-t-il déclaré, appelant à l'implication des familles et des autorités traditionnelles dans l'éducation des jeunes. Le Chef de l'État a également défendu la dénonciation et la responsabilisation des éventuels contrevenants, comme moyen de protéger des investissements jugés stratégiques pour le développement local et national.