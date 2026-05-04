Angola: Le Président de la République inaugure le parc photovoltaïque de Luau

Luau — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré ce lundi le parc photovoltaïque de la municipalité de Luau, province de Moxico-Leste, une infrastructure appelée à bénéficier à 20.000 familles.

Après la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque commémorative, le Chef de l'État a actionné le signal sonore symbolisant la mise en service de la centrale énergétique. Par la suite, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, il a visité les différentes composantes du parc, notamment la zone des transformateurs et des batteries, la salle de commande ainsi que l'espace d'installation des panneaux solaires. L'infrastructure dispose d'une capacité installée de 32,20 mégawatts.

Le complexe intègre également un système de stockage par batteries d'une capacité de 79,77 mégawatts et près de 55 000 panneaux solaires, garantissant un approvisionnement énergétique continu et stable. Dans l'ensemble, cette infrastructure profitera à plus de 100.000 habitants, contribuant ainsi à renforcer l'inclusion énergétique et à améliorer les conditions de vie des communautés locales. Cet investissement s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à promouvoir les énergies renouvelables et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, tout en contribuant à la rationalisation des dépenses publiques.

Grâce à ce projet, le pays devrait réaliser une économie annuelle de plus de 12 millions de litres de carburant. Il s'agit du deuxième plus important projet énergétique inauguré dans la province de Moxico-Leste depuis sa création en septembre 2024.

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