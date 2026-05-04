Angola: Le Président angolais s'informe de l'état d'avancement des travaux des nationales 190 et 250

Luau — Le Président de la République, João Lourenço, s'est informé ce lundi du niveau d'exécution physique et financière des travaux de réhabilitation des routes nationales (EN) 190 et 250, sur les tronçons Luau-Cazombo et Luau-Cameia, respectivement.

Évalués à plus de 276 millions de dollars, les travaux sur le tronçon Luau-Cazombo comprennent l'asphaltage de 247 kilomètres ainsi que la construction de trois ponts, confiés à différentes entreprises. La route nationale 190 constitue la principale voie d'accès terrestre à la province du Moxico-Leste, reliant la municipalité de Cazombo à celle de Luau et assurant la connexion de la région avec le reste du territoire national. Sur ce segment, la réhabilitation de 160 kilomètres est prévue.

Quant à la route nationale 250, sur le tronçon Luau-Cameia, elle relie les provinces du Moxico, du Bié, du Huambo et de Benguela, le long du Corridor du Lobito. Le projet prévoit l'asphaltage de 176 kilomètres et a déjà permis de relier les municipalités de Luau et de Luacano, grâce à l'achèvement de plus de 100 kilomètres de route asphaltée. Les travaux sur ce tronçon sont estimés à environ 183 milliards 490 millions 210 mille kwanzas. Le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, poursuit une intense agenda de travail dans la municipalité de Luau.