Angola: Le Chef de l'État arrive à Luau pour une mission de travail

4 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/HD/BS

Luau — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce lundi dans la municipalité de Luau, province du Moxico-Leste, pour une mission de travail axée sur l'inauguration du parc photovoltaïque et l'évaluation de l'état d'avancement des travaux des routes nationales 190 et 250.

À son arrivée, le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a été accueilli à l'aéroport Rafael Sapilinha Sambalanga par le gouverneur provincial du Moxico-Leste, Crispiniano Dos Santos, ainsi que par des membres du gouvernement central. Avant de quitter l'aéroport, le Chef de l'État a salué la population venue nombreuse pour l'accueillir. Au début de son programme, il tiendra une brève réunion avec le gouverneur provincial afin d'analyser l'état de développement de la région.

Durant son séjour à Luau, le Président de la République suivra également l'évolution des travaux des routes nationales reliant la municipalité à Cazombo ainsi qu'à l'axe Lua/Cameia/Luena, considérés comme essentiels pour la mobilité et l'intégration économique de la province. Le programme prévoit en outre l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, une infrastructure destinée à renforcer l'approvisionnement en énergie électrique des populations et du secteur productif local.

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