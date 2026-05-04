Angola: Le Président de la République en route pour Luau

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté Luanda lundi matin à destination de la municipalité de Luau, dans la province de Moxico-Leste, pour une mission de travail axée sur l'inauguration d'un parc photovoltaïque et l'évaluation de l'état d'avancement des travaux des routes nationales 190 et 250.

À l'aéroport international 4 de Fevereiro, le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, a reçu les salutations de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, ainsi que de membres du gouvernement. Au début de son programme, le Chef de l'État tiendra une brève réunion avec le gouverneur provincial, avec lequel il examinera l'état de développement de la région.

Durant son séjour à Luau, le Président de la République suivra également l'évolution des travaux des routes nationales reliant la municipalité à Cazombo ainsi qu'à l'axe Lua/Cameia/Luena, considérés comme essentiels pour la mobilité et l'intégration économique de la province.

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Le programme prévoit en outre l'inauguration du parc photovoltaïque de Luau, une infrastructure destinée à renforcer l'approvisionnement en énergie électrique des populations et du secteur productif local. Ce déplacement de João Lourenço s'inscrit dans le cadre du suivi des actions de développement de la nouvelle province du Moxico-Leste, créée dans le cadre de la réorganisation politico-administrative du pays.