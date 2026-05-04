Angola: Le Kabuscorp écrase le Sagrada Esperança

3 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/MC/BS

Luanda — Le Kabuscorp de Palanca a largement dominé le Sagrada Esperança sur le score de 4-0, lors de la 25e journée du championnat national, Girabola 2025-2026, disputée ce dimanche au stade de Coqueiros à Luanda.

Les buts du club de Palanca ont été inscrits par Jorge (61e), Henock (63e), Bayala (73e) et Wilfried (82e). À l'issue de cette rencontre, le Kabuscorp occupe la 8e place avec 34 points, tandis que le Sagrada Esperança est 11e avec 29 points. La première alerte du match est pourtant venue des visiteurs dès la 8e minute, lorsque Jaime Pimpão a tenté sa chance à l'entrée de la surface, obligeant le gardien du Kabuscorp à une parade décisive.

Lors de la prochaine journée, le Kabuscorp se déplacera mercredi pour affronter le FC Bravos de Maquis au stade Mundunduleno (15h00). De son côté, le Sagrada Esperança recevra le Luanda City au même horaire. Par ailleurs, toujours ce dimanche à Luanda, le Luanda City s'est incliné face au Desportivo da Huíla sur le score de 1-2 au stade 22 de Junho.

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