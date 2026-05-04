Sénégal: Des responsables de la commande publique de plusieurs pays formés aux achats publics durables, à Dakar

Dakar — L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) du Sénégal et la Banque mondiale ont entamé, lundi, à Dakar, une formation aux achats publics durables (APD), à l'intention de plusieurs responsables de la commande publique des États francophones d'Afrique de l'Ouest.

Cette formation de cinq jours (4-8 mai) permettra aux bénéficiaires d'avoir les compétences nécessaires et de disposer des outils des APD, afin de bien les promouvoir dans leur pays, selon l'ARCOP et la Banque mondiale.

"Les achats publics durables sont un concept stratégique servant à intégrer les considérations économiques, sociales et environnementales dans la passation des marchés publics", a expliqué le directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté.

Les APD "épousent parfaitement" les objectifs de développement durable des Nations unies, d'après lui.

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En les utilisant, les administrations chargées de la commande publique peuvent aider à "mettre fin à l'extrême pauvreté" et à "stimuler la prospérité", a assuré M. Djitté.

"Nous avons la responsabilité de transformer nos modes d'achat et de consommation. Cette formation permettra une amélioration des connaissances des participants. Elle contribuera à la promotion des modes de consommation et de production durable", a ajouté le directeur général de l'ARCOP.

Le directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté

Les questions environnementales, sanitaires et sécuritaires, que prennent en compte les APD, sont de "véritables enjeux" de développement, a-t-il rappelé.

Au Sénégal, la réglementation de la commande publique prend en compte les achats publics durables, a signalé Moustapha Djitté, laissant entendre que ce n'est pas le cas dans certains pays.

"D'ailleurs, le nouveau Code des marchés publics du Sénégal exige désormais des autorités contractantes des achats écologiques [...] réduisant l'impact nocif [de la commande publique] sur l'environnement", a-t-il dit.

Pierre Xavier Bonneau, le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, signale que les marchés publics représentent environ 11,5 % du produit intérieur brut des pays d'Afrique de l'Ouest.

C'est la raison pour laquelle, "au cours de la dernière décennie, les gouvernements ont de plus en plus reconnu le potentiel des marchés publics en tant que catalyseurs stratégiques de la croissance économique et du bien-être social", a relevé M. Bonneau.

Les achats publics durables ne sont pas "un simple slogan ou un concept à la mode", a-t-il précisé, estimant qu'ils sont en train de devenir un principe clé de gouvernance.