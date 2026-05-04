Sénégal: Vers la création d'un institut de la qualité pour encadrer l'enseignement public et privé

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé, lundi, à Dakar, la mise en place prochaine d'un institut destiné à accompagner les structures d'enseignement dans une démarche d'assurance qualité et de labellisation.

"L'une des idées phares sur laquelle nous travaillons, c'est la mise en place d'un institut de qualité qui va accompagner aussi bien le public que le privé dans une démarche qualité et d'assurance qualité", a déclaré le ministre.

Il s'exprimait à l'ouverture d'un symposium national sur l'enseignement privé, prévu pour deux jours, en présence de plusieurs acteurs du système éducatif, ainsi que de l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, invité d'honneur de la rencontre.

Selon M. Guirassy, cet institut devrait permettre de mettre en place des politiques d'accréditation, de labellisation et d'assurance qualité "particulièrement importantes" dans les structures accueillant des enfants en bas âge.

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Le ministre a salué le rôle historique joué par le secteur privé dans le système éducatif sénégalais, rappelant que les "daaras" et les maîtres coraniques participent depuis des siècles à la transmission des savoirs et à la formation des citoyens.

Il a également souligné la contribution du privé dans plusieurs sous-secteurs de l'éducation, notamment dans la prise en charge des enfants en situation de handicap, le préscolaire et l'accompagnement de l'Etat dans les zones confrontées à une forte poussée démographique.

"Le secteur privé est un partenaire de l'État. Il prolonge le service public d'éducation et joue un rôle extrêmement important", a insisté le ministre de l'Éducation nationale.

Moustapha Guirassy a toutefois relevé plusieurs défis auxquels le sous-secteur reste confronté, citant les disparités, les inégalités, les problèmes de qualité et de sécurité des apprenants.

"Nous voyons parfois des logiques de marchandisation. En tant qu'État, nous devons aller vers davantage de régulation et de structuration, non pas dans une logique de suspicion, mais dans une logique de gouvernance et de qualité", a-t-il expliqué.

Durant les deux jours de travaux, les participants vont réfléchir sur plusieurs thématiques liées notamment à la fiscalité, au financement, aux infrastructures, aux programmes éducatifs, aux subventions et aux mécanismes de labellisation des établissements.

Moustapha Mamba Guirassy a indiqué que les conclusions du symposium seront intégrées au processus de refondation du système éducatif sénégalais engagé par les autorités publiques.

Il a rappelé que plusieurs initiatives ont déjà été lancées dans ce cadre, notamment les assises des "daaras" et les réformes annoncées concernant l'entrée en classe de sixième.

"Toutes ces actions s'inscrivent dans une dynamique de refondation d'un système éducatif plus cohérent, plus harmonisé et capable de former le capital humain nécessaire à la transformation du Sénégal à l'horizon 2050", a-t-il soutenu.