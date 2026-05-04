Mali: Me Mountaga Tall interpellé à Bamako, sa famille évoque un « enlèvement »

Alors que le Mali connaît un calme incertain, aucune violence n’a été rapportée depuis le week‑end du 2‑3 mai. Malgré l’offensive du JNIM et du FLA qui dure depuis le 25 avril sur tout le territoire, particulièrement dans le Nord, la ville de Bamako reste en partie isolée à cause du blocus partiel mis en place par les djihadistes depuis le 28 avril.

Dans la nuit du samedi au dimanche 03 mai, l’avocat et homme politique Me Mountaga Tall aurait été interpellé à son domicile. D’après des témoignages relayés, des individus armés, encagoulés et circulant à bord de véhicules sans immatriculation auraient procédé à son arrestation.

Selon nos confrères de maliweb, un communiqué attribué à la famille de l’intéressé évoque un « enlèvement à domicile ». Celle-ci appelle à faire toute la lumière sur les circonstances de cet acte dans les plus brefs délais, tout en demandant que les droits fondamentaux de Me Mountaga Tall soient respectés et que sa localisation soit précisée.

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Il faut noter que Aguibou Bouaré, avocat et ancien président de la Commission nationale des droits de l’Homme, figure parmi les rares personnalités à avoir réagi publiquement en dehors du cercle familial. Il aurait exprimé son inquiétude, estimant que les conditions de l’arrestation s’apparenteraient à une disparition forcée nécessitant une condamnation.

Selon la même source, cette interpellation intervient dans un contexte particulier, deux jours après l’ouverture d’une enquête judiciaire par le parquet militaire de Bamako. Cette procédure fait suite à l’attaque du 25 avril 2026 ayant entraîné la mort du ministre de la Défense, Sadio Camara.

Enfin, le parquet militaire indique que les premières investigations auraient mis en évidence des éléments jugés significatifs, suggérant l’implication présumée de certaines figures politiques, de militaires en activité ainsi que d’anciens militaires dans la préparation et l’exécution de cette attaque.