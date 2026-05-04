Sénégal: Saint-Louis - Le non-recouvrement plombe la bonne marche des mutuelles (PCA)

Saint-Louis — Le président du conseil d'administration (PCA) de l'Union départementale des mutuelles de santé de Saint-Louis (nord), Amadou Lamine Mbaye, a déploré la situation difficile traversée par ces dernières dont la bonne marche se trouve selon lui plombée par le non-recouvrement des budgets des trois dernières années, au risque de compromettre l'avenir de la mutualité sanitaire communautaire.

"Nos budgets des trois dernières années virés et mis à disposition de l'agence ne sont pas encore versés. Mais malgré cette situation, nous nous débrouillons pour faire marcher les mutuelles de santé", a indiqué M. Mbaye dans un entretien avec l'APS, affirmant que les mutuelles de santé vivent toutes la même situation au niveau national.

Sur un paquet de 7000 francs CFA pour le bénéficiaire, la mutuelle ne reçoit que 3500 F, le reliquat devant être versé sous forme de subvention par l'État.

Toutefois, souligne-t-il, cette somme n'a pas été versée depuis ces trois dernières, malgré les conventions signées dans ce sens.

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A terme, déplore-t-il, cela risque de compromettre l'avenir de ces mutuelles, selon lui très prisées par les Sénégalais qui les sollicitent à longueur de journée

Pour étayer ses propos, il affirme qu'au niveau départemental, à Saint-Louis, entre 35 000 et 40000 souscripteurs continuent de solliciter les mutuelles de santé pour bénéficier des prestations dans les structures sanitaires.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a récemment évoqué le problème en Conseil des ministres, a expliqué le vice-président de l'Union nationale des mutuelles de santé, disant espérer un dénouement heureux à cette situation qui "nuit gravement à la crédibilité de ces associations communautaires".

Il dit craindre une perte de confiance des patients à terme et lance "un appel d'urgence pour une application stricte des conventions signées avec les mutuelles départementales pour leur permettre de bien fonctionner".