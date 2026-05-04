Sénégal: Tivaouane - La septième édition du Salon de l'élevage et de l'entrepreneuriat clôturée sur une note de satisfaction

Tivaouane — La 7ᵉ édition du Salon de l'élevage et de l'entrepreneuriat de Tivaouane a pris fin ce week-end, sur une note de satisfaction surtout motivée par le niveau de professionnalisme, de formation et de formalisation des acteurs du secteur, a constaté l'APS.

La manifestation a été organisée conjointement par le Regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage ladoum (RETPEL) et le Réseau des entrepreneurs de Tivaouane (RET), sur le thème "La formalisation et la formation des éleveurs, deux piliers essentiels pour une professionnalisation et une croissance continue du secteur".

La présidente du Réseau des entrepreneurs de Tivaouane, Aminata Mbaye, s'est félicitée pour la forte participation des acteurs à ce rendez-vous annuel démarrée le 24 avril dernier.

La foire du RETPEL a été ponctuée de huit panels thématiques portant notamment sur la formalisation des entreprises, le financement de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et la transformation animale, a-t-elle relevé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Mme Mbaye, 182 éleveurs exposants, 50 entrepreneurs et 15 partenaires techniques ont participé à l'évènement, en plus d'exposants spécialisés dans la filière avicole.

Des expositions, des rencontres B to B et des échanges professionnels ont aussi rythmé la manifestation, enrichie d'une master class animée par le président de la Fédération nationale de la filière ovine, Abou Kane.

En marge de cette rencontre, le parrain de cette édition, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, a initié des consultations médicales gratuites et une opération de don de sang ayant permis à la banque de sang de Tivaouane de collecter 105 poches.

Le président du RETPEL, Khadim Fall, a rappelé le rôle stratégique de l'élevage dans l'économie nationale, estimé à environ 7,5 % du PIB, tout en appelant à une meilleure structuration du secteur pour soutenir l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050".

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, a salué une initiative qui "s'inscrit "pleinement dans l'intérêt général et la vision nationale", tout en saluant la "synergie" observée entre les acteurs.

La mobilisation autour de l'élevage et de l'entrepreneuriat des jeunes est une façon de contribuer activement au développement du pays, a-t-il laissé entendre.

Les organisateurs ont fait part de leur volonté de donner à cet évènement une envergure internationale lors des prochaines éditions, afin de faire de Tivaouane un pôle majeur de l'élevage et de l'entrepreneuriat au Sénégal.