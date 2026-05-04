Angola: Luau ouvert aux investissements dans le secteur immobilier

Luau — La municipalité de Luau, dans la province de Moxico-Leste, est ouverte aux investissements dans les secteurs de l'immobilier, de l'hôtellerie, du commerce et de l'agriculture, en vue de transformer son potentiel économique en richesse tangible, a déclaré ce dimanche l'administrateur local, Mário Zango.

S'exprimant à l'ANGOP, le responsable a souligné que Luau réunit des conditions favorables à la diversification économique, compte tenu de sa position géostratégique. Selon lui, la municipalité constitue un point névralgique du Corridor du Lobito, facilitant le transit des marchandises et contribuant à l'intégration régionale.

Mário Zango a également mis en avant les ressources naturelles disponibles dans la région, notamment les matériaux inertes et de vastes étendues de terres arables, propices au développement agricole, ainsi que des espaces adéquats pour la mise en œuvre de projets immobiliers. Il a assuré que les investisseurs intéressés bénéficieront d'un accompagnement institutionnel de l'administration locale, avec des procédures administratives simplifiées et une plus grande célérité dans le traitement des dossiers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le secteur hôtelier, il a indiqué que la capacité actuelle reste limitée, avec environ 150 lits disponibles, ce qui freine le développement du tourisme et l'accueil des visiteurs. Dans le domaine immobilier, le responsable a relevé l'absence de projets structurés, tels que des lotissements organisés ou des centralités, tant au niveau de la municipalité que de la province, lançant ainsi un appel aux investissements nationaux et étrangers face à une demande croissante.