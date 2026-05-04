Angola: La ministre accompagne le lancement de la 2e phase de la campagne de chirurgie robotique

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a accompagné ce dimanche le lancement de la deuxième phase de la 7e campagne de chirurgie robotique, au Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento.

À cette occasion, trois prostatectomies radicales assistées par robot ont été réalisées avec succès, sous la direction du spécialiste international Vipul Patel. Selon un communiqué de presse transmis ce lundi à l'ANGOP, ces interventions marquent le début effectif de cette nouvelle phase, illustrant le haut niveau technique, scientifique et organisationnel atteint par l'initiative. Les patients opérés, âgés de 63 à 68 ans, présentent un état clinique satisfaisant avec une évolution favorable, a confirmé le spécialiste en urologie et directeur du service d'urologie de l'établissement, Feliciano Direito.

Le document précise également que chaque intervention a duré en moyenne deux heures, sans qu'aucune complication ne soit enregistrée. « Le bilan est très positif. Nous avons pu réaliser les trois cas programmés avec un succès total, ce qui nous comble de satisfaction. Ce fut un honneur de collaborer à nouveau au bloc opératoire central avec le Dr Patel, une référence internationale ayant contribué au développement de la chirurgie robotique dans le pays », a déclaré le spécialiste cité.

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Dans le cadre du suivi de cette campagne, la ministre s'est rendue sur place afin d'évaluer le déroulement des opérations et d'échanger avec les équipes techniques impliquées. Elle a salué les professionnels de santé, en mettant particulièrement en exergue la réalisation de la première intervention robotique conduite par un médecin angolais, soulignant ainsi une avancée majeure des capacités nationales dans ce domaine hautement spécialisé.

Elle a en outre insisté sur l'importance stratégique de la chirurgie robotique dans le processus de modernisation du système de santé, mettant en avant les investissements continus dans les technologies médicales de pointe ainsi que dans la formation des ressources humaines nationales.