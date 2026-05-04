Angola: L'Expo-Sumbe génère 127 millions de kwanzas

Sumbe — La troisième édition de l'Expo-Sumbe et de la vente aux enchères de bétail, organisée dans la municipalité de Sumbe, province du Cuanza-Sul, a généré, en trois jours, un volume d'affaires de 127 millions de kwanzas, a indiqué ce dimanche la directrice locale du Bureau du Développement économique et productif, Jérsia Oliveira.

S'exprimant devant la presse, elle a précisé que l'événement a réuni 150 exposants, parmi lesquels des associations de paysans, des coopératives d'éleveurs, de jeunes entrepreneurs ainsi que des artisans issus des municipalités de Sumbe, Porto Amboim, Conda et Ebo. Cette initiative, inscrite dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la ville de Sumbe, prévu le 28 du mois en cours, a enregistré une augmentation de plus de 30 millions de kwanzas du volume d'affaires par rapport à l'édition précédente.

À cette occasion, l'administratrice de Sumbe, Maria Domingos Sumano, a affirmé que la foire, organisée sous le thème « Valoriser la production locale et la transformation industrielle comme moteur du développement durable », s'est consolidée comme une vitrine du potentiel économique de la région.

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« Nous ne faisons pas que clôturer une foire, mais lançons les bases d'un travail continu, au regard des résultats obtenus », a-t-elle déclaré. Selon la responsable, plus de 1 500 contacts institutionnels ont été établis, ayant conduit à la signature de 33 accords de coopération, en vue de promouvoir l'investissement local. L'administratrice a également salué l'impact de l'événement sur la dynamisation de l'entrepreneuriat des jeunes, la création d'emplois et le renforcement des revenus des ménages.