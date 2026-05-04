Angola: Le Petro de Luanda affronte Dar City en quarts de finale de la BAL

4 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — Le Petro de Luanda affrontera le Dar City de Tanzanie en quarts de finale de la Ligue africaine de basketball (Basketball Africa League), prévue du 22 au 31 du mois en cours à Kigali, au Rwanda.

Les deux formations se retrouvent un mois après la victoire des « tricolores » sur le score de 100 à 75, avec une avance de 53 à 41 à la mi-temps, lors de la Conférence Kalahari disputée à Pretoria, en Afrique du Sud. Selon l'organisation de la compétition, les Angolais ont terminé en tête du classement général, tandis que les Tanzaniens occupaient la huitième place.

Toujours pour les quarts de finale, le programme prévoit également la rencontre entre l'Al Ahly et le Ville de Dakar. Par ailleurs, le Club Africain sera opposé à l'Al Ahly Libye, tandis que les RSSB Tigers affronteront le FUS de Rabat. Les Angolais de Petro de Luanda restent les seuls invaincus de la compétition depuis son lancement en 2021.

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