Angola: La délégation angolaise renforce les liens historiques avec le Brésil

Luanda — Une délégation de l'ambassade de l'Angola au Brésil a participé dimanche à une cérémonie culturelle et spirituelle dans l'État de Goiás, réaffirmant les liens historiques et identitaires entre les deux pays.

Selon une note de presse transmise à l'ANGOP, la délégation, conduite par le ministre conseiller José Daio, a quitté la capitale Brasília et parcouru environ 60 kilomètres jusqu'au « terreiro Tumba Inzo Ana Nzambi Junsara », situé dans l'espace culturel Águas de Menina. Les terreiros sont des lieux sacrés associés aux religions afro-brésiliennes telles que le candomblé et l'umbanda, où se déroulent rituels, célébrations et danses traditionnelles. La délégation a remis le drapeau de la République d'Angola à la direction du terreiro, dans un geste symbolique fort destiné à renforcer les liens culturels et spirituels entre l'Angola et les communautés afro-brésiliennes.

La cérémonie a été marquée par des chants, des danses et des invocations des ancêtres, avec notamment des expressions en langue kimbundu, soulignant la proximité entre les traditions afro-brésiliennes et les racines angolaises. Les diplomates ont également visité une exposition consacrée à la « caboclada », un espace mettant en avant le métissage afro-amérindien et la fusion des traditions culturelles. Les échanges ont par ailleurs abordé le contexte politique et social au Brésil, notamment les élections de 2026, avec des discussions sur la réduction des inégalités et la promotion de la liberté religieuse.

La cérémonie s'est poursuivie dans une dimension spirituelle, marquée par des manifestations rituelles et un déjeuner de fraternisation composé de plats typiques de la région, dont certains rappellent la gastronomie angolaise. Cette participation de la mission diplomatique angolaise illustre l'importance de la diplomatie culturelle dans le rapprochement entre les peuples et la valorisation des héritages communs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn