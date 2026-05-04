Angola: Une décharge électrique cause la mort d'un homme à Chinguar

Cuito — Un citoyen national âgé de 55 ans est décédé dans la municipalité de Chinguar, province de Bié, après avoir été victime d'une décharge électrique, a indiqué lundi le porte-parole du Service de protection civile et des pompiers, l'inspecteur-pompier Vasco Chioca.

Selon ses déclarations à l'ANGOP, l'incident s'est produit vendredi dans le village de Chinjamba, commune de Cutato, alors que la victime était endormie. Les services de protection civile et des pompiers, en collaboration avec l'administration municipale de Chinguar, ont mobilisé des moyens ainsi que des denrées alimentaires pour soutenir la famille endeuillée. Dans la province de Bié, 14 personnes ont déjà perdu la vie au cours du premier trimestre de l'année à la suite de phénomènes similaires.