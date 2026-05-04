Afrique: L'ASC Ville de Dakar s'offre un billet pour Kigali

Après deux défaites initiales, les Lions de la capitale ont réalisé une remontée époustouflante ce dimanche 03 mai 2026 pour décrocher leur première qualification en phase finale (Finals 8) de l'histoire du club.

Dans un match à élimination directe face aux Maktown Flyers du Nigeria, l'AS Ville de Dakar a répondu présent sous la pression, s'imposant avec autorité sur le score de 79 à 62. Une victoire synonyme de qualification historique pour les phases finales (Finals 8) de la Basketball Africa League.

Battue lors de ses deux premières sorties par le Club Africain de Tunis et Al Ahly d'Égypte, la formation sénégalaise s'est retrouvée dos au mur. Mais plutôt que de s'incliner, les hommes du coach Moustapha Gueye ont inversé la dynamique au meilleur moment, enchaînant trois victoires consécutives : contre le FUS de Rabat (67-66), les JCA Kings de Côte d'Ivoire (83-75), et enfin les Maktown Flyers du Nigeria (79-62).

Face aux Nigérians, l'AS Ville de Dakar a affiché une domination physique éclatante dans la raquette, avec 48 points inscrits dans la peinture contre seulement 32 pour leurs adversaires. La transition offensive a également fait la différence, avec 24 points en contre-attaque. Le tout porté par un Samba Daly Fall stratosphérique, auteur d'un double-double à 20 points et 10 rebonds, bien soutenu par Mouhammadou Camara (12 pts) et Souleymane Diabaté (10 pts).

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Pour leur deuxième participation à la Basketball Africa League, les Dakarois franchissent un palier immense. Le club de la capitale sénégalaise dispute pour la toute première fois de son histoire la phase finale de la compétition continentale, rejoignant le Club Africain de Tunis, le FUS de Rabat et Al Ahly d'Égypte parmi les qualifiés de la Conférence Sahara.

La phase finale (Finals 8) se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai 2026. L'AS Ville de Dakar y affrontera les meilleures équipes du continent, dont Al Ahly de Tripoli, champion en titre. Un rendez-vous historique pour le basket sénégalais.