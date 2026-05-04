Tunisie: L'UTAP plaide pour une révision à la hausse des prix des céréales

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Le Bureau exécutif élargi de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP) a officiellement réclamé une révision à la hausse des prix d'achat des céréales à la production. Cette demande, note le bureau, est motivée par l'explosion des coûts de production et la flambée des cours mondiaux. Et ce, explique-t-on, pour garantir un équilibre financier minimal aux agriculteurs.

C'est à l'issue de sa réunion périodique tenue le samedi 2 mai 2026, que l'Union agricole a annoncé ses réclamations dans un communiqué, tout en insistant sur l'urgence de finaliser les préparatifs de la saison des moissons.

L'UTAP appelle à une plus grande flexibilité du « barème de réglage », soulignant que la pénurie aiguë d'ammonitrate risque d'altérer la qualité des récoltes, notamment si l'on prend en considération l'augmentation du taux de mitadinage. L'Union préconise également une prolongation des délais de la « prime de livraison rapide » jusqu'à la fin août pour l'orge, et jusqu'à la fin septembre pour le blé dur et tendre, en prévision d'éventuels retards de récolte dus à l'humidité et aux pluies tardives.

Sécurité rurale et crise de la pêche

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Pour ce qui est de la protection des exploitations, le communiqué appelle au renforcement du désherbage des bordures de routes pour prévenir les incendies. Il demande aussi une intensification des campagnes sécuritaires pour lutter contre le vol de bétail, un fléau qui s'accentue dans plusieurs régions et qui pèse lourdement sur les éleveurs.

Concernant la pêche maritime, le Bureau exécutif a exprimé sa vive préoccupation face à la dégradation des conditions socio-économiques des professionnels du secteur. L'UTAP a manifesté à ce titre, sa désapprobation des « approches unilatérales » dans la prise de décision ainsi que l'exclusion des propositions des professionnels du secteur.

L'organisation appelle, à cet égard, à la mise en place d'une couverture sociale complète au profit des pêcheurs marins ce qui leur garant des pensions de retraite équitables. L'Union a également appelé à la simplification des procédures administratives dont la complexité entrave la pérennité de l'activité. Le communiqué a été conclu en réaffirmant la nécessité de mettre en place une approche participative globale, ancrée dans la réalité du terrain. Et ce, pour renforcer la résilience du secteur agro-alimentaire d'un côté et assurer, d'un autre côté, la souveraineté alimentaire nationale.

 

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