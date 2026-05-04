Tunisie: Les prix des moutons de sacrifices jugés « irrationnels » par l'OTIC

Lotfi Riahi, président de l'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC), a fustigé ce lundi 04 mai 2026, les tarifs des moutons de sacrifice qu'il juge « excessifs et dénués de toute rationalité ». Selon lui, les prix pratiqués actuellement sur le marché oscillent entre 800 et plus de 1 500 dinars l'unité.

Intervenant ce matin sur les ondes de Jawhara FM, Lotfi Riahi a attribué cette envolée des prix à un manque de visibilité sur l'état du cheptel. Il pointe du doigt l'absence de données précises concernant le nombre de têtes disponibles et concernant la répartition entre mâles et femelles ainsi que l'absence de données en ce qui concerne le nombre exact de bêtes destinées au sacrifice.

Par ailleurs, il a rappelé que les éleveurs font face à une crise majeure due au doublement des coûts de l'aliment de bétail. Il a ajouté, dans cet ordre d'idées, que les éleveurs sont confrontés à des défis majeurs en raison du doublement des prix du fourrage.

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Le président de l'OTIC a également dénoncé l'emprise des intermédiaires sur les points de vente (la Rahba, sic). Ces derniers, selon ses dires, « imposeraient des tarifs totalement déconnectés de la structure réelle des coûts, privilégiant des marges bénéficiaires exagérées et spéculatives. Et ce, au détriment du citoyen ».

M. Riahi a, en outre, indiqué que « le ministère du Commerce a élaboré une stratégie pour contenir cette inflation et réguler le marché ». Il a conclu en insistant sur le fait que la réforme en profondeur de la filière des viandes rouges est aujourd'hui un « levier déterminant » pour préserver le pouvoir d'achat des Tunisiens.