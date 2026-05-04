Tunisie: Le pays confirme un nouvel investissement industriel chinois - Taikang Electronics s'implante à Novation City

La Tunisie confirme une nouvelle avancée dans sa stratégie d'attractivité industrielle avec la signature officielle d'un contrat d'acquisition de terrain entre Novation City et Taikang Electronics Tunisia, marquant l'implantation du groupe chinois en Tunisie.

La cérémonie s'est tenue lundi 4 mai au siège de la Tunisia Investment Authority (TIA), en présence de plusieurs acteurs de l'écosystème de l'investissement, notamment la Tunisian Automotive Association (TAA) et la FIPA Tunisia. Cette signature constitue une étape décisive dans la concrétisation du projet industriel de Taikang Electronics en Tunisie. Elle confirme à la fois la montée en puissance des investissements chinois dans le pays et la confiance des investisseurs internationaux dans l'écosystème tunisien.

Le projet entre désormais en phase opérationnelle, ouvrant la voie au démarrage des travaux et à l'installation des activités industrielles sur site dans les prochaines étapes. Inscrite dans une dynamique de coopération sino-tunisienne renforcée, cette implantation devrait générer des retombées économiques significatives, notamment en matière de création d'emplois, de transfert de compétences et d'intégration accrue de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

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Selon les autorités, la réussite de ce projet est le résultat d'un travail de coordination étroit et d'un accompagnement structuré assuré par la TIA, en synergie avec Novation City. Ce nouveau projet illustre la capacité de la Tunisie à attirer des investissements industriels structurants et à transformer des opportunités économiques en projets à fort impact

En amont de la signature, l'investisseur a été reçu au siège du ministère de l'Économie et de la Planification par Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie et de la Planification. Cette rencontre de haut niveau souligne l'importance stratégique accordée par l'État tunisien à ce projet et à l'approfondissement des relations économiques entre la Tunisie et la Chine.