Tunisie: Le prix du nouveau médicament contre le diabète enfin dévoilé

Un nouveau médicament destiné au traitement du diabète de type 2 sera prochainement commercialisé en Tunisie, avec des résultats jugés prometteurs en matière de réduction de la glycémie et de perte de poids. C'est ce qu'a annoncé, ce lundi 4 mai 2026, le professeur universitaire et spécialiste en endocrinologie au sein de l'hôpital régional de Gafsa, le docteur Mehdi Kalthoum.

Selon le spécialiste, ce traitement se distingue par son efficacité significative dans la diminution du taux de sucre dans le sang ainsi que dans la réduction des réserves glucidiques de l'organisme. Il contribue également à la perte de poids, tout en étant considéré comme sûr pour la santé.

La commercialisation de ce médicament est attendue au cours du mois de mai dans les pharmacies tunisiennes. Le docteur Kalthoum précise toutefois que son utilisation nécessite impérativement une prescription médicale délivrée par un médecin ou un spécialiste. Il assure, par ailleurs, que ce traitement ne présente pas d'effets secondaires sur le coeur ni sur les reins, même en cas d'utilisation prolongée.

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Ce médicament constitue une première en Tunisie en termes de protocole thérapeutique, puisqu'il est administré sous forme d'une injection hebdomadaire contenant quatre doses. À ce jour, il n'est pas encore pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Son prix est estimé à 355 dinars.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse, le spécialiste a souligné que ce nouveau traitement pourrait améliorer sensiblement la qualité de vie des patients et contribuer à réduire les complications liées au diabète. Il a néanmoins rappelé que les traitements actuellement disponibles restent efficaces pour contrôler la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2.

En Tunisie, le diabète constitue un enjeu majeur de santé publique. Selon plusieurs études, environ 23 % de la population en souffre, certaines estimations évoquant même un Tunisien sur cinq. À l'échelle mondiale, le nombre de personnes atteintes dépasse les 589 millions, d'après les données de la Fédération internationale du diabète.