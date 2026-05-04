Tunisie: Noyades - 29 morts en avril, dont des élèves en classe terminale

Le bilan est lourd et l'alerte est maximale. Intervenant à la radio, le lieutenant-colonel Khalil Mechri, responsable à la Direction des opérations de l'Office national de la Protection civile, a fait état de 29 décès par noyade au cours du seul mois d'avril. Ces drames sont survenus aussi bien en mer que dans les barrages à travers le pays.

Le responsable a précisé que les victimes sont majoritairement des jeunes. Il a notamment déploré plusieurs cas de noyades parmi les lycéens de terminale, survenues en marge des épreuves du « Bac Sport ». Face à cette situation inquiétante, le lieutenant-colonel Mechri a lancé un appel à la prudence, soulignant que les conditions maritimes actuelles sont particulièrement dangereuses. En raison de courants sous-marins puissants et d'une instabilité météorologique persistante, la mer demeure imprévisible.

L'officier a exhorté les citoyens à la patience et à ne prendre aucun risque inutile, rappelant qu'à cette période de l'année, le dispositif de surveillance des plages n'est pas encore opérationnel. L'absence de maîtres-nageurs sauveteurs sur le littoral accroît considérablement les risques pour les baigneurs imprudents.