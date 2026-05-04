Tunisie: Cancer colorectal - Le dépistage précoce des polypes recommandé dès 50 ans

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Dr. Kaouther El Jeri médecin gastroentérologue a appelé, lundi 4 mai 2026, à l'importance du dépistage précoce des polypes du côlon.

La spécialiste a expliqué que les polypes correspondent à une prolifération anormale de certaines cellules qui se développent au niveau de la muqueuse du côlon. Elle a précisé qu'ils se divisent en deux catégories : des polypes bénins qui restent sans gravité et d'autres qui, bien que bénins au départ, peuvent évoluer avec l'âge vers des tumeurs malignes.

Selon elle, la maladie demeure le plus souvent silencieuse, ce qui complique son diagnostic précoce. L'apparition des polypes survient généralement après l'âge de 50 ans. Toutefois, certaines personnes présentent un risque accru, notamment celles ayant des antécédents de polypes intestinaux ou une prédisposition familiale au cancer colorectal.

La médecin a insisté sur la nécessité d'un dépistage systématique à partir de 50 ans. Celui-ci peut s'effectuer à travers des analyses médicales, une coloscopie ou, dans certains cas, un scanner. Elle a souligné que la coloscopie reste, à ce jour, l'examen le plus fiable pour détecter ces lésions précocement.

 

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