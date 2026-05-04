Tunisie: La protection civile déploie des drones pour un été sous haute surveillance

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Face à l'imminence des fortes chaleurs, le lieutenant-colonel Khalil Mechri, chef de la sous-direction des opérations à l'Office national de la Protection civile, a dévoilé ce lundi 4 mai 2026 une stratégie proactive d'envergure. Ce plan global vise à protéger le patrimoine forestier et les récoltes agricoles contre le fléau des incendies.

Lors de son intervention à la radio, le responsable a précisé que cette feuille de route sera prochainement soumise aux ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture pour validation finale.

La technologie au service de la réactivité

Pour cette campagne, la Protection civile mise sur une innovation majeure : l'utilisation de drones. Ces appareils, pilotés par des brigades mobiles, permettront une surveillance aérienne accrue afin de détecter les départs de feu et les colonnes de fumée à distance, notamment dans les zones escarpées ou difficiles d'accès. L'objectif est clair : réduire drastiquement le temps d'intervention pour circonscrire les flammes avant qu'elles ne se propagent. Cette surveillance technologique sera particulièrement renforcée autour des cultures céréalières afin de sécuriser la récolte nationale.

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Un maillage territorial renforcé

Sur le plan logistique, le dispositif prévoit des renforts humains et matériels significatifs. Le lieutenant-colonel Mechri a annoncé la création d'un centre saisonnier à Thibar pour garantir une proximité immédiate en cas d'alerte dans cette zone sensible. Parallèlement, dix unités mobiles composées d'agents spécialisés seront déployées stratégiquement à travers les principales régions forestières et agricoles du pays, assurant ainsi une couverture opérationnelle optimale tout au long de la saison.

 

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