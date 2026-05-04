Maroc: Driss Lachguar au SIEL - Une présence politique à dimension culturelle et un message de soutien à la pensée et au rayonnement de la culture

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, a été présent à la 31e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Rabat. Une présence qui traduit une conviction renouvelée, celle de la bataille du changement qui se mène aussi bien dans les institutions que dans les espaces culturels.

Bien plus qu'une simple visite protocolaire, l'itinérance du dirigeant ittihadi à travers les allées du SIEL s'est apparentée à une plongée dans le coeur battant de la création intellectuelle nationale. En s'arrêtant devant les nouveautés éditoriales et en échangeant directement avec les éditeurs et professionnels du secteur, Driss Lachguar a mis le doigt sur les défis cruciaux du monde de la culture, en l'occurrence les contraintes de la lecture, l'impact de la transition numérique et la nécessité vitale de réhabiliter le livre comme levier de construction de l'esprit critique et des valeurs citoyennes.

Un moment fort de cette halte littéraire a été la présentation de l'ouvrage du professeur Thami Benhdech intitulé «La pratique électorale au Maroc».

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La présence de Driss Lachguar au SIEL transmet un message politique clair signifiant que l'USFP reste fidèle à ses choix historiques et continue de militer avec force pour l'émancipation de la pensée et le rayonnement de la culture. Une preuve, s'il en est besoin, que lorsque la politique s'ouvre sincèrement à la culture, elle gagne en noblesse et en capacité à impulser le changement positif dont le Maroc a besoin.