Maroc: Plaidoyer pour le renforcement de la participation des femmes à la vie politique

Les participantes à une table ronde organisée, samedi à Tanger, ont plaidé pour le renforcement de la participation des femmes à la vie politique.

Lors de cette rencontre, organisée sous le thème "Élections 2026: Comment garantir une véritable équité politique pour les femmes ?", par la Fondation Connecting Group International (FCGI), avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, les intervenantes ont affirmé que le renforcement de la participation politique des femmes ne constitue pas uniquement une revendication de droits, mais également un choix stratégique visant à améliorer la qualité de la démocratie et l'efficacité des politiques publiques.

Elles ont ajouté que cet objectif requiert notamment un engagement effectif des partis politiques, ainsi qu'une mobilisation sociétale globale, afin de passer d'une représentation symbolique des femmes à une participation réelle, influente et active dans la prise de décision.

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S'exprimant à cette occasion, la présidente de la Fondation Connecting Group International, Nouzha Bouchareb, a souligné que cette rencontre vise à analyser les défis liés à la participation politique des femmes, à identifier des leviers d'action concrets, à partager des expériences inspirantes et à formuler des recommandations en vue d'une participation pleine, équitable et effective des femmes à la vie politique et aux sphères décisionnelles, à l'approche des élections de 2026.

Mme Bouchareb a, à cet égard, relevé que, malgré les acquis constitutionnels et législatifs réalisés par le Maroc en matière d'égalité entre les sexes, la participation politique des femmes demeure en deçà des attentes, notamment au sein des sphères décisionnelles, appelant à l'adoption d'une approche globale et intégrée afin de remédier aux dysfonctionnements structurels, culturels et institutionnels.

Pour sa part, la représentante de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, Saloua El Ghalmi, a indiqué que cette manifestation vise à encourager les femmes à une participation active aux prochaines échéances électorales, précisant que ce débat se veut un espace de réflexion et d'échange autour du rôle essentiel des femmes dans la dynamique politique nationale, ainsi que des défis à relever pour une représentation effective des femmes aux postes de décision.

De leur côté, les autres intervenantes ont mis l'accent sur plusieurs axes stratégiques visant à garantir une participation effective et équitable des femmes à la vie politique et aux sphères décisionnelles, notamment le renforcement des capacités et de l'autonomisation politique des femmes, la mise en oeuvre de réformes institutionnelles et politiques, ainsi que la promotion d'une culture sociétale favorable à l'équité.

Cette rencontre a également constitué une occasion de mettre en avant le rôle du tissu associatif comme levier essentiel de plaidoyer, d'accompagnement, de sensibilisation et de production de connaissances sur les questions de genre, ainsi que d'explorer des solutions concrètes visant à renforcer la participation des femmes aux processus de prise de décision.