Maroc: La LNFP annonce une série de mesures après des incidents dans des stades - Interdiction des déplacements

4 Mai 2026
Libération (Casablanca)

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a annoncé l'adoption d'une série de mesures, à la suite des incidents survenus dans certains stades, notamment lors de la rencontre ayant opposé l'AS FAR au Raja de Casablanca au Stade Prince Moulay Abdellah.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion tenue vendredi, avec la participation des différents intervenants, la LNFP a précisé que ces mesures consistent en la non-attribution de gradins ou d'espaces aux supporters de l'équipe visiteuse, la non-mise en vente de billets destinés aux supporters du club en déplacement, ainsi que l'interdiction de leurs déplacements durant la prochaine période.

Ces dispositions, a ajouté la même source, s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à assurer le bon déroulement des compétitions et à renforcer les conditions de sécurité et de sûreté au sein des stades, de manière à garantir la protection de l'ensemble des composantes.

La LNFP a appelé, en outre, l'ensemble des acteurs, en particulier les supporters, à faire preuve de responsabilité et à adhérer à une dynamique positive, à même de consacrer l'image du football national et de promouvoir les valeurs de respect et de fair-play.

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