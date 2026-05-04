Maroc: La FRMF soutient la candidature de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA

4 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le choix du Maroc pour abriter le 77è congrès électif de la FIFA confirme, une nouvelle fois, la grande confiance dont jouit le Royaume, ainsi que sa réputation distinguée acquise dans l'organisation des grandes manifestations et rencontres internationales, souligne la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La ville de Rabat accueillera les travaux de l'Assemblée générale élective de la FIFA le 18 mars 2027, marquant la deuxième fois que le Royaume du Maroc organise cet événement, après l'Assemblée générale ordinaire tenue à Marrakech en 2005, ajoute la FRMF dans un communiqué.

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football Association (FIFA) a annoncé, jeudi, le choix de la capitale du Royaume du Maroc, Rabat, pour abriter le congrès électif de son Assemblée Générale lors de sa 77e session, avec la participation d'environ 2.000 personnes représentant 211 associations nationales à travers le monde, rappelle la même source.

Les membres du Conseil de la FIFA, réunis à Vancouver (Canada), ont approuvé cette décision à l'unanimité, fait observer le communiqué.

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Par ailleurs, La Fédération Royale marocaine de football, présidée par Fouzi Lekjaa, annonce son soutien à la candidature de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA.

Dans une lettre de nomination et de soutien publiée sur son site officiel, la FRMF « soutient officiellement » la candidature de M. Infantino lors du Congrès électif de l'instance gérante du football mondial, qui se tiendra à Rabat.

Dans ce sens, la FRMF tient à préciser « qu'elle soutient exclusivement M. Gianni Infantino pour le poste de président de la FIFA et, par conséquent, ne signera aucune autre déclaration de soutien en faveur d'un autre candidat à cette fonction ».

Cette lettre vient illustrer le grand travail mené par M. Infantino et son équipe pour développer le football africain et mondial, souligne la FRMF, exprimant sa détermination de maintenir sa « coopération fructueuse » avec les instances de la FIFA sous la présidence de Gianni Infantino pour le développement et l'essor du football.

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