Maroc: Arrestation de deux chauffeurs de taxi soupçonnés d'avoir mortellement agressé un confrère

4 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, assistés par ceux de la brigade de la police judiciaire du district d'Aïn Chock, ont procédé ce samedi sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'arrestation de deux chauffeurs de taxi soupçonnés d'implication dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort d'un autre chauffeur de taxi de deuxième catégorie à Casablanca.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la police judiciaire, appuyés par la police scientifique et technique, avaient effectué, le 26 avril dernier, les premières constatations du corps sans vie de la victime (74 ans), retrouvé dans la zone d'Aïn Chock et portant des traces de violence à l'arme blanche.

Les investigations de terrain et les enquêtes approfondies ont permis d'identifier les deux suspects âgés de 40 et 48 ans et l'interpellation de l'un d'eux à Oujda et de l'autre à Casablanca, après que leur implication dans ce crime a été établie, ajoute le communiqué, notant que les investigations se poursuivent pour déterminer les motifs et les circonstances exactes de ce crime.

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Les perquisitions ont également permis la saisie d'un véhicule léger à Casablanca, qui aurait été utilisé dans la commission de cet acte criminel, précise la DGSN.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

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