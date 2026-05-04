Maroc: Focus à Mexico sur les perspectives des échanges commerciaux Maroc-Mexique

Les perspectives des échanges commerciaux entre le Maroc et le Mexique et les moyens de promouvoir le partenariat économique entre les deux pays ont été au centre d'une rencontre organisée à la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Mexico.

Cette rencontre, organisée jeudi, a connu la participation du président de la Chambre nationale de commerce, des services et du tourisme de la ville de Mexico, Vicente Gutiérrez Camposeco, et d'une pléiade d'hommes d'affaires et d'acteurs économiques mexicains.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a affirmé que les deux pays partagent une vision commune fondée sur l'ouverture économique, l'innovation et le renforcement de la coopération Sud-Sud.

Le diplomate marocain a ainsi fait valoir que le Royaume s'impose aujourd'hui comme une plateforme stratégique vers l'Afrique, l'Europe et le monde arabe, ce qui en fait une destination prometteuse pour les investisseurs mexicains, rapporte la MAP.

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Il a relevé, à cet égard, que la Chambre nationale de commerce, des services et du tourisme de la ville de Mexico constitue un partenaire essentiel pour approfondir les liens entre les milieux d'affaires des deux pays, faisant part de la disponibilité de la mission diplomatique marocaine d'oeuvrer en étroite collaboration avec la Chambre mexicaine afin d'identifier des opportunités concrètes de coopération, d'encourager les échanges entre les acteurs économiques et de lancer des projets communs à forte valeur ajoutée.

L'ambassadeur a également invité les entrepreneurs mexicains à explorer les opportunités importantes qu'offre le Maroc, notamment dans les domaines de l'industrie, du commerce, du tourisme, des énergies renouvelables et des services logistiques, rappelant dans ce cadre la visite d'une délégation d'hommes d'affaires mexicains au Maroc en 2023, qui a jeté des bases solides pour de futures initiatives de coopération.

De son côté, Gutiérrez Camposeco a souligné que le Maroc bénéficie d'un emplacement stratégique en tant que porte d'entrée vers l'Europe, l'Afrique et la région arabe, ce qui offre aux entreprises mexicaines de vastes perspectives d'expansion de leurs activités.

Il a aussi mis en avant le fait que le Mexique représente une porte d'entrée vers le marché nord-américain et offre des avantages grâce à son accord de libre-échange tripartite avec les Etats-Unis et le Canada.

Dans une déclaration à la MAP, M. Camposeco, récemment réélu à la tête de la Chambre nationale de commerce, des services et du tourisme de Mexico, a évoqué la nécessité d'intensifier les initiatives permettant aux entrepreneurs des deux pays d'explorer les opportunités de coopération et d'échanges commerciaux, indiquant qu'"il y a devant nous de nombreuses opportunités à saisir".

Il a, en outre, précisé que de telles rencontres revêtent une importance particulière pour explorer les opportunités de partenariat commercial entre les deux pays, estimant que l'avenir des relations économiques entre le Maroc et le Mexique est "prometteur", à la faveur de l'emplacement géographique privilégié des deux pays.

Le responsable mexicain a également appelé à une analyse approfondie des besoins des deux marchés afin d'identifier les secteurs prioritaires en vue d'établir un partenariat économique équilibré et fructueux.