Maroc: Botola Pro D1 - CODM-MAS débouche sur un nul blanc

4 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le COD Meknès et le Maghreb de Fès se sont quittés sur un nul blanc, samedi soir en match de la 18è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, disputé au Stade d'honneur.

Après ce nul, le MAS reste leader avec 38 points, alors que le CODM rejoint provisoirement le DHJ à la 6è place avec 27 points.

Cette manche se poursuivra ce lundi avec la programmation de trois rencontres opposant le HUSA à l'OCS (17h00), l'USYM à la RSB (19h00) et le KACM à l'OD (20h00).

A noter que les matches RCAZ-WAC, RCA-DHJ, UTS-FUS et IRT-AS FAR devaient être disputés dimanche.

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