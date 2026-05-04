Maroc: Bilal Nadir de retour à la compétition avant la fin de la saison

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Bilal Nadir, fera son retour à la compétition avant la fin de la saison en cours, a annoncé l'entraineur du club de Ligue 1, Habib Beye.

"Nadir reprend le jeu tout comme Egan Riley et Geoffrey Kondogbia, mais ils seront un peu trop courts", a déclaré à la presse le coach sénégalais, à la veille d'un match clé pour le club phocéen face à FC Nantes pour le compte de la 32e journée du championnat.

L'international olympique marocain (22 ans) a manqué plusieurs matches de l'OM depuis le début de l'année, en raison notamment d'une blessure subie début mars en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse (2-2, t.a.b. 3-4).

Actuellement sixième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille croit toujours à une qualification en Ligue des Champions, une mission très compliquée compte tenu de la non disponibilité d'éléments clés comme Mason Greenwood et d'Igor Paixao.

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M. Beye a indiqué que les deux attaquants "se trouvent à un meilleur niveau athlétique et se sentent mieux actuellement".

En fin de contrat cette année avec l'OM, Bilal Nadir se dirige vers un départ libre du club lors du mercato estival après une aventure de quatre saisons et demie. Il est suivi de près par plusieurs clubs européens dont le Villarreal FC, selon les médias français.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2021 dans le cadre d'un transfert libre en provenance de Nice, le joueur marocain a déjà disputé 28 matchs depuis le début de la saison, dont huit comme titulaire.