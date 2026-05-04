Maroc: Réussite sportive - Experts et champions plaident pour la préparation psychologique et mentale

Un parterre d'experts, d'universitaires et de champions sportifs, réunis dernièrement à l'Université Al Akhawayn d'Ifrane, ont souligné que la préparation psychologique et mentale constitue un élément déterminant et un pilier essentiel de la réussite sportive.

A cette occasion, le directeur des sports à l'Université Al Akhawayn, Adil Kaman, a indiqué que le sport contemporain ne se limite plus aux aspects physiques et techniques, mais intègre également la dimension mentale en tant que facteur clé de performance, notamment au regard de la dynamique que connaît le sport marocain ces dernières années, couronnée par des réalisations remarquables aux niveaux continental et international.

Il a ajouté que la préparation mentale représente l'un des fondements majeurs de la réussite sportive, aux côtés de la préparation physique et technique, relevant que de nombreux sportifs, malgré de grandes capacités, rencontrent des difficultés lors des moments décisifs en raison de la pression de la compétition ou du stress psychologique.

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M. Kaman a également insisté sur l'importance de renforcer l'intégration de la psychologie du sport au sein des structures sportives et de formation, à travers le développement de la coopération entre les acteurs académiques et de terrain, ainsi que l'adoption d'approches scientifiques prenant en compte les spécificités culturelles et sociales du sport marocain.

De son côté, le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi, a indiqué que la psychologie du sport constitue aujourd'hui une porte d'entrée essentielle pour comprendre et améliorer la performance sportive, relevant que le Maroc s'emploie à consolider un modèle singulier alliant approche scientifique, dimension collective et composante spirituelle.

Dans ce cadre, M. Belmahi a expliqué que le modèle marocain repose sur la conciliation entre la modernisation des infrastructures sportives et l'ancrage d'une culture du travail collectif, ainsi que sur l'intégration de la dimension spirituelle comme facteur d'équilibre psychologique du sportif.

Il a également souligné que l'appartenance nationale constitue un pilier fondamental de ce modèle, saluant la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure le sport national en général et les sportifs en particulier, contribuant ainsi à "ancrer l'esprit de responsabilité et l'engagement collectif chez les sportifs".

Pour sa part, la psychologue clinicienne et chercheuse en psychologie du sport, Badra Alaoui Sleimani, a indiqué que "l'accompagnement psychologique" constitue la base invisible du sportif, englobant notamment l'équilibre familial et la sécurité psychologique, tandis que "la préparation mentale" représente la partie visible directement liée aux résultats, fondée essentiellement sur la gestion du stress et la motivation, en vue d'atteindre les podiums.

L'experte a précisé que l'intégration de la psychologie du sport au coeur des compétitions scolaires constitue un levier essentiel pour accompagner les jeunes talents vers le haut niveau, ajoutant que la performance sportive durable nécessite une attention particulière à la dimension mentale, en complément des aspects techniques, tactiques et physiques.

Elle a, dans le même contexte, passé en revue les compétences clés que doivent posséder les sportifs de haut niveau, réparties entre des compétences fondamentales telles que la motivation, la confiance et la résilience, des compétences d'autorégulation comme la gestion du stress et le contrôle de l'attention, ainsi que des compétences de communication et de travail en équipe, soulignant que la santé mentale constitue le socle de toute performance sportive de haut niveau.

De son côté, Mehdi Ziadi, ancien joueur de l'équipe nationale de tennis et entraîneur, a affirmé dans une déclaration à la MAP que les dimensions psychologique et mentale sont des facteurs essentiels et déterminants pour les sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et des éléments clés pour réaliser des performances remarquables.

Il a ajouté que l'élément déterminant qui fait la différence entre les pratiquants du tennis, notamment au haut niveau, réside dans le mental et la vivacité d'esprit, comme en témoigne la capacité à gérer les moments critiques et les points décisifs durant les matchs, ainsi qu'à faire face à la pression dans les moments importants.

Il a également mis en avant le rôle crucial des psychologues, soulignant que les grands sportifs font appel à des spécialistes qui les accompagnent tout au long des compétitions, voire toute l'année.

Nizar Salmi, champion de natation et étudiant à l'Université Al Akhawayn, a insisté, lui, sur l'importance du volet psychologique pour les sportifs, au même titre que la préparation physique et technique, en tant que facteur déterminant pour obtenir de bons résultats.

Cette rencontre visait notamment à sensibiliser les différents acteurs du secteur sportif -entraîneurs, chercheurs, étudiants et décideurs- à l'importance de la dimension psychologique dans l'amélioration et la durabilité de la performance sportive. Elle avait également pour objectif d'encourager l'adoption d'approches scientifiques modernes dans la gestion de la pratique sportive.