Maroc: Remise des prix aux vainqueurs du 4ème Championnat International 'Wave Classic Moulay' de Windsurf

L'espace emblématique Bayt Dakira à Essaouira a abrité, samedi, la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 4èmeédition du championnat international "Wave Classic Moulay" de windsurf, organisée du 25 avril au 2 mai sur la plage de Moulay Bouzerktoun (25 km de la Cité des Alizés).

Initiée par l'Association marocaine de kitesurf, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine de voile, l'Association Essaouira-Mogador, et avec le soutien des autorités locales et de plusieurs acteurs internationaux, cette manifestation sportive a rassemblé une panoplie de riders représentant différents pays et divisions professionnelles, ayant rivalisé sur les vagues réputées de Moulay Bouzerktoun, l'un des spots les plus prisés à l'échelle mondiale pour les sports de glisse.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, du président du Conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, ainsi que de plusieurs personnalités du monde sportif, culturel et associatif.

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Au terme des différentes épreuves, le trophée de la catégorie "Pro Men" a été remporté par le Brésilien Jahdan Tyger, tandis que le prix "Pro Women" est revenu à l'Allemande Frida Miron.

Le surfeur allemand Florian Kellner s'est, quant à lui, adjugé la première place dans la catégorie "Amateurs", alors que le Marocain Marwan Ajininar a remporté le trophée de la catégorie "Africa Tour".

S'agissant des autres catégories "U-21" et "U-18" (Hommes), les prix sont revenus respectivement aux Espagnols Marc Alonso et Yannik Kolb.

Les trophées des catégories "U-21" et "U-18" (Dames) ont été décernés respectivement à la Japonaise Fumi Akita et à Emma Miron (Allemagne).

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l'Association marocaine de kitesurf, Soufiane Hamaini, a indiqué que cette 4e édition a connu la participation d'environ 75 concurrents représentant plus de 20 nationalités, précisant que cette compétition constitue une étape parmi les 12 que compte le Championnat du monde à travers les cinq continents.

Se félicitant des conditions climatiques favorables, notamment en termes de vent et de vagues, tant recherchées par les professionnels de la discipline, il a exprimé l'ambition de voir cette compétition prendre davantage d'ampleur lors des prochaines éditions, avec une participation encore plus large.

M. Hamaini a, par ailleurs, relevé la "grande satisfaction" des participants quant aux atouts naturels de la région d'Essaouira, soulignant que ces derniers contribueront à promouvoir la destination à l'international, en tant qu'ambassadeurs de la destination.

De son côté, Sergio Alonso, membre du comité d'organisation, a mis en avant la dimension internationale de cette manifestation, marquée par la participation de compétiteurs issus de plusieurs régions du monde, notamment du Brésil, du Japon, d'Europe ainsi que des Etats-Unis.

"Le cadre unique, l'accueil chaleureux des habitants et la richesse culturelle d'Essaouira renforcent l'attractivité de cette destination pour les sports de glisse. Nous continuerons à oeuvrer, aux côtés de nos partenaires marocains, pour inscrire durablement le Wave Classic Moulay sur la carte internationale des compétitions de référence en windsurf", a-t-il poursuivi.

Au-delà de sa dimension compétitive, le "Wave Classic Moulay" se veut également un tremplin pour les jeunes talents d'Essaouira, tout en mettant en lumière les atouts naturels, culturels et touristiques de la province, contribuant ainsi à renforcer son rayonnement à l'échelle nationale et internationale.