Tunisie: Hannibal Mejbri rassure pour son retour

Lors de la 35e journée de Premier League, Burnley s'est incliné sur la pelouse de Leeds United (1-3), dans une rencontre marquée par le retour à la compétition de Hannibal Mejbri après une absence liée à une blessure.

Entré en jeu à la 54e minute, l'international tunisien a livré une prestation correcte, malgré un avertissement. Son apport en seconde période a permis de rééquilibrer le milieu de terrain de Burnley, en apportant davantage de stabilité.

En 44 minutes de jeu, Mejbri s'est distingué par une activité intéressante avec 48 ballons touchés et une précision de passes de 78 % (31 réussies sur 40), dont 73 % dans le camp adverse. Il a également tenté une frappe contrée, réussi un dribble et remporté 4 duels au sol sur 7, confirmant une montée en puissance progressive malgré la défaite de son équipe.