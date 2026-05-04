Tunisie: Ligue 1 - programme complet et désignation des arbitres

La 28e journée de Ligue 1 se déroulera ce lundi avec quatre rencontres programmées à 16h00 sur différents stades du pays, selon le calendrier communiqué.

Au stade Chedly-Zouiten, JS Omrane accueillera Esperance Sportive de Tunis. La rencontre sera dirigée par l'arbitre Mehrez Melki, assisté par la VAR confiée à Haythem Guirat.

À Bizerte, CA Bizertin affrontera AS Marsa sous la direction de l'arbitre Wael Ladjengui, avec l'assistance vidéo assurée par Khaled Gouider.

À Monastir, US Monastir sera opposée à ES Métlaoui. La rencontre sera arbitrée par Sadok Selmi, la VAR étant confiée à Amir Ayadi.

Enfin, à Zarzis, ES Zarzis recevra Etoile Sportive du Sahel. Le match sera dirigé par Achraf Haraketi, avec Aymen Nasri à la VAR.

Tous les matchs débuteront à 16h00, dans une journée qui s'annonce décisive pour les différents objectifs des clubs engagés dans la course au titre, aux places européennes et au maintien.