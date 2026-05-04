Afrique: BAL - Le Club Africain fixé sur son adversaire en quart de finale

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Club Africain affrontera le Al Ahly Benghazi en quart de finale de la Basketball Africa League (BAL), dans le cadre d'une double confrontation qualificative pour les demi-finales.

Les autres affiches de ce tour opposeront le Al Ahly à Dakar Université Club, tandis que les APR Tigers croiseront le FUS Rabat. De son côté, Petro de Luanda sera opposé à Dar City.

Conformément au règlement, toutes les équipes disputeront deux matchs lors de ces quarts de finale.

Le classement final des équipes qualifiées, issues des conférences Sahara et Kalahari, s'établit comme suit : Petro de Luanda (1er), Al Ahly (2e), APR Tigers (3e), Club Africain (4e), Al Ahly Benghazi (5e), FUS Rabat (6e), Dakar Université Club (7e) et Dar City (8e).

La phase finale de la Basketball Africa League se déroulera du 22 au 31 mai à Kigali.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.