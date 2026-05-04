Afrique: BAL - Le Club Africain fixé sur son adversaire en quart de finale

Le Club Africain affrontera le Al Ahly Benghazi en quart de finale de la Basketball Africa League (BAL), dans le cadre d'une double confrontation qualificative pour les demi-finales.

Les autres affiches de ce tour opposeront le Al Ahly à Dakar Université Club, tandis que les APR Tigers croiseront le FUS Rabat. De son côté, Petro de Luanda sera opposé à Dar City.

Conformément au règlement, toutes les équipes disputeront deux matchs lors de ces quarts de finale.

Le classement final des équipes qualifiées, issues des conférences Sahara et Kalahari, s'établit comme suit : Petro de Luanda (1er), Al Ahly (2e), APR Tigers (3e), Club Africain (4e), Al Ahly Benghazi (5e), FUS Rabat (6e), Dakar Université Club (7e) et Dar City (8e).

La phase finale de la Basketball Africa League se déroulera du 22 au 31 mai à Kigali.