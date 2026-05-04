Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - ESS - Stopper l'hémorragie

Avec 3 défaites lors de ses 4 derniers matchs, tous à l'extérieur, l'ESS a prouvé qu'elle ne sait plus voyager.

Le duel ESZ-ESS ne dérogera pas à la règle entre une ESZ à l'abri de la relégation mais qui a besoin de certitudes, notamment pour la suite de son parcours en Coupe et une Etoile qui a complètement lâché et renoncé aux objectifs de début de saison. Malgré tout, Mohamed Ali Nafkha, solide au poste de coach, garde ses intentions et veut préparer l'avenir de l'ESS. Il continue de faire confiance aux jeunes du club.

Après avoir aligné Yassine Ben Abdallah, Rayan Ouni, Mohamed Hédi Bouslama, Slim Khadhraoui et Rayan Landolsi, le milieu défensif Ali Jabeur pourrait faire son entrée en jeu aujourd'hui face aux «Sang et Or» du sud. C'est que de nouveaux visages sont en train de prendre place à l'ESS, en prévision de la saison prochaine. Outre l'incorporation du jeune Rayan Ouni lors du match à Métlaoui ou de la promesse Raed Najjar, il y a la récente promotion avec les séniors des joueurs réservistes Rayan Gara, Ayoub Fajjari et Mohamed Amine Bouzaabia. Un effectif enrichi en jeunes déterminés et assoiffés de temps de jeu.

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En plus de cela, il faut compter pas moins de 7 joueurs en fin de contrat au 30 juin 2026. Ceci sachant que le club est sous la menace d'une interdiction de recrutements lors du mercato d'été par la Fifa.

Faire confiance aux jeunes

L'Etoile, n'ayant plus grand-chose à espérer de cette saison, peut en profiter pour faire tourner l'effectif et inclure le maximum de jeunes joueurs dans le onze de départ. A l'instar de Chaâbani en attaque, Jabeur ou Bouslama au milieu, Bouzaabia en défense et Landolsi dans les cages, même si Sabri Ben Hassine est rétabli et est de nouveau apte.A leurs côtés les rares satisfactions ou les cadres de l'équipe seront là pour les épauler. On pense à Ben Choug, Ben Amor, Ben Sghaïer et Abid.

Plus que le schéma tactique prôné, ce sera le choix des hommes amenés à relever la tête et repartir de l'avant qui sera l'élément clé d'un bon résultat pour Nafkha qui doit recadrer ses joueurs.