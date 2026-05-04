Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - CAB - Retour à la case départ

On revient à la formation habituelle...

Au vu de la cadence prise par la compétition pour finir dans les délais, le staff technique a dû recourir à un turn-over pour maintenir les joueurs compétitifs, au moins sur le plan physique. On a vu, jeudi dernier, contre l'OB, une formation «jaune et noir» remaniée à près de la moitié. En effet, il a manqué, à cette occasion, à l'équipe habituelle de départ, notamment Guesmi, Doukali, Kchok, Dridi et Chihi.

Toutefois, leurs camarades remplaçants Amamou, Aymen Amri, Midani ou Fellahi n'ont point démérité. Ils ont montré de belles prédispositions techniques et sauront, certainement, apporter le plus attendu d'eux lors des prochains matches. Contre l'ASM, il va falloir revenir à la case départ à savoir retrouver cette agressivité, oubliée dans les vestiaires contre les «Cigognes», si l'on espère effacer la défaite du milieu de la semaine dernière.

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Dans pareille situation, le CAB a besoin de reprendre confiance en ses moyens pour boucler le championnat dans un classement honorable et préparer le huitième de finale de la Coupe dans des conditions favorables. Se rehausser le moral passe obligatoirement, tout à l'heure, par une victoire face aux Marsois. «Nous avons fait tourner l'effectif, car le rythme des matches est devenu infernal. Certains joueurs qui ont fourni beaucoup d'efforts, ces derniers temps, ont été ménagés afin de se mettre à l'abri d'éventuelles blessures.

Contre l'ASM, notre objectif est de renouer avec la victoire», s'est contenté d'affirmer sereinement, après l'échec de Béja, l'entraîneur-adjoint Fakhreddine Jaziri.

Les plus frais physiquement...

La multiplication des rencontres en un laps de temps court n'aide pas à stabiliser une équipe rentrante d'une manière générale. Au CAB, les changements de casting interviennent en permanence en cette période. A cette occasion, le staff technique dispose de tout son effectif, mais il doit jongler avec la situation pour aligner les joueurs les plus frais sur le plan physique et susceptibles de réaliser un résultat positif.

Il y a de fortes chances de voir Guesmi reprendre son poste de latéral droit et Doukali (ou Kchok) retrouver l'axe central de la défense. À l'entrejeu, Fonseca sera reconduit à côté probablement de Dridi, remplaçant jeudi dernier alors que Cissoko et Nourani ( ou Chaabane) évolueront dans une position plus avancée pour distiller des passes décisives à leurs coéquipiers de l'attaque Momar Diop ( ou Ayendi) et Chihi.

Quant à Midani, Amri, Glu, Issa Kane et les autres, ils constituent des solutions de «rechange» en cours de match...