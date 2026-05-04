Afrique: Derby de Tunis - Le Club Africain privé d'Oussama Bouguerra face à l'EST

À l'approche du choc contre l'EST, le Club Africain doit composer avec un coup dur en attaque, tout en enregistrant un retour de poids dans ses rangs.

Le Club Africain devra se passer de l'un de ses atouts offensifs majeurs lors du grand derby de la capitale. Prévue ce dimanche 10 mai 2026 au stade Hamadi Agrebi de Radès, cette rencontre comptant pour la 29ème journée du championnat sera marquée par l'absence d'Oussama Bouguerra. L'attaquant clubiste a en effet cumulé un troisième avertissement lors de la précédente journée face au Stade Tunisien, une sanction synonyme de suspension automatique pour ce rendez-vous crucial.

Cependant, tout n'est pas sombre pour le staff technique des Rouge et Blanc. L'entraîneur pourra compter sur le retour de Hamza Khadhraoui, qui réintègre l'effectif après avoir purgé sa suspension. Un renfort de taille qui tombe à point nommé pour compenser les absences et offrir davantage d'options tactiques lors de cette confrontation décisive contre l'Espérance Sportive de Tunis.