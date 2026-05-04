Tunisie: Sidi Bouzid - Trois étrangers arrêtés dans une affaire de trafic de drogue

4 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les unités de la Garde nationale à Sidi Bouzid ont réussi à démanteler un réseau international spécialisé dans le trafic de stupéfiants, dans le cadre des efforts sécuritaires visant à lutter contre la criminalité organisée.

Selon un communiqué publié dimanche soir par la direction générale de la Garde nationale, l'opération a conduit à l'arrestation de trois individus de nationalités étrangères, âgés de 28 à 34 ans.

Les agents ont également saisi 270 plaquettes de cannabis ainsi qu'un véhicule portant une immatriculation étrangère, utilisé pour le transport et les déplacements des membres du réseau.

Après consultation du ministère public, une enquête judiciaire a été ouverte par la brigade de recherches et d'investigations de Sidi Bouzid. Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis que deux autres individus ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées afin de poursuivre les investigations et engager les procédures légales nécessaires.

 

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