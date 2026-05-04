Tunisie: Ligue 1 - 28e journée - EST - A quitte ou double

Au Zouiten, les "Sang et Or" n'ont plus vraiment le choix: ou ils retrouvent le chemin de la victoire et prennent encore leur destin en main, ou c'est la crise assurée.

Cela fait quatre matchs d'affilée que les Espérantistes n'ont pas goûté à la victoire. Après la défaite concédée à Pretoria devant Mamelodi Sundowns doublée d'une élimination en Ligue des champions, Mohamed Amine Ben Hmida et ses camarades n'ont pu se reprendre en main, cumulant trois matchs nuls en championnat, successivement contre l'ESZ, le CAB et le CSS.

Résultats des courses : l'Espérance, qui aspirait à accaparer la pole position en cas de victoire face à l'ESZ, a perdu son statut de coleader pour se trouver dans le rang de dauphin.

Maintenant que le mal est fait et qu'il est encore temps de rattraper les points perdus, les "Sang et Or" n'ont qu'une seule option pour rester maîtres de leur destin : retrouver cet après-midi le chemin de la victoire en s'imposant au Zouiten face à la JSO.

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Florian Danho devra se reprendre

Toute l'entreprise offensive "sang et or" repose sur l'efficacité d'un attaquant en particulier : l'avant-centre franco-ivoirien, Florian Danho. Ce dernier est devenu, ces derniers temps, la pièce maîtresse du dispositif de jeu offensif de l'Espérance. Il est puissant, voire explosif, et ses camarades lui fournissent de jolis assists, via les passes en profondeur notamment. Sauf que la dernière touche fait encore défaut à Danho. Un ratage monstre à chaque match !

Et il n'y a pas que Danho qui doit soigner sa finition. Kouceila Boualia ouvre, certes, des brèches depuis le couloir droit, mais ses tirs ont été si mal cadrés lors des derniers matchs qu'il a, lui aussi, laissé filer des occasions nettes.

Quant à Patrice Beaumelle, il doit repenser l'ordre des tireurs de penalties. En ratant le penalty contre le CSS, Mohamed Amine Tougaï a laissé filer une victoire qui tendait la main aux Espérantistes. Si ce penalty avait été transformé, le classico aurait sans doute pris une toute autre tournure.

Jabri reprend, Hadj Ali suspendu

Cet après-midi face à la JSO, le staff technique "sang et or" ne peut toujours pas compter sur l'ensemble de son effectif. Béchir Ben Saïd est toujours convalescent et la date de sa reprise n'a pas encore été fixée.

Blessé à l'épaule lors du match disputé contre le CAB, Mohamed Dräger sera opérationnel lors du derby le 10 mai. Quant à Moez Haj Ali, il est suspendu pour somme d'avertissements. Une bonne nouvelle tout de même : Achref Jabri est qualifié après avoir purgé sa suspension.